Изобретатель электронных браслетов для ФСИН вышел по УДО

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Изобретатель электронных браслетов для ФСИН Николай Мартынов, осужденный за хищения при их закупках, вышел на свободу по УДО, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Мартынова об условно-досрочном освобождении", — сказала она.

Ранее Мартынов признал вину и выразил сожаление, что ему "пришлось платить откаты". Именно он является изобретателем и производителем электронных браслетов, которые надевают для контроля за подследственными, содержащимися под домашним арестом.

Позднее в рамках этого же дела был осужден экс-глава ФСИН Александр Реймер.