Слухи о массовых похищениях людей в Подмосковье оказались "фейком"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Только одно уголовное дело возбуждено после проверки сюжета о похищении жителей Подмосковья в рабство "нищей мафией", остальные сведения подтверждения не нашли, сообщает в понедельник областной главк СК РФ.

Ранее на одном из телеканалов вышел сюжет, согласно которому в Сергиево-Посадском районе регулярно исчезают пожилые люди и инвалиды, причем их родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело факту безвестного исчезновения 52-летнего жителя города Сергиев Посад Олега Шкуратько (статья "Убийство"). Остальные сведения, распространенные в СМИ, объективного подтверждения не нашли", — говорится в релизе.

В частности, как выяснили следователи, упоминаемый телевизионщиками 15-летний подросток из Краснознаменска ушел из дома после ссоры с родителями и нашелся через сутки. Никаких преступлений в отношении него, по данным СК, не совершалось.

А житель Сергиева Посада Владимир Блохин вышел из дома 23 апреля 2017 года и через четыре дня был найден мертвым. По информации следствия, мужчина скончался от сердечного приступа.