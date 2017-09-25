В Москве потасовка возле клуба закончилась поножовщиной

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поножовщина с участием четырех человек произошла на Рочдельской улице в Москве возле входа в клуб "Лофт", пострадали два человека, один из них находится в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 24 сентября ночью.

"Возле клуба "Лофт" на Рочдельской улице завязалась потасовка между группой из четырех человек, один из которых достал нож и ранил двоих оппонентов, после чего скрылся", — сказал собеседник агентства.

По его словам, одного из них нападавший ранил в ногу, другого — в правую половину грудной клетки, впоследствии он был направлен в реанимацию.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ножевых ранений у двух граждан, полученных в ходе конфликта на Рочдельской улице.

"В 3 часа 20 минут 24 сентября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Рочдельская, дом 15, строение 25. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из граждан достал нож и нанес ножевое ранение двум гражданам, после чего скрылся", — сказал дежурный офицер.

По его словам, пострадавшие были госпитализированы в медучреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ведется следствие.

Рочдельская улица в Москве также известна как место громкого преступления, совершенного в 2015 году. В декабре того года в ходе конфликта у ресторана на Рочдельской противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека. Как предполагает следствие, в деле был замешан Захарий Калашов, также известный как "вор в законе" Шакро Молодой. Он был арестован по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана.