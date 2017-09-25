СК займется делом коллекторов, "похоронивших" внучку должницы в Петербурге

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ займутся делом коллекторов, которые сымитировали похороны внучки пожилой должницы в Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Центральный аппарат СК России возьмет на контроль ситуацию с коллекторами, сымитировавшими похороны внучки должницы в Петербурге. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в СМИ информации о происшествии.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга по факту угрозы убийством в отношении местной жительницы", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают тех, кто причастен к произошедшему.

В ведомстве напомнили, что 23 сентября сайт одного из телеканалов опубликовал информацию о незаконных действиях коллекторов. Злоумышленники неоднократно запугивали пожилую женщину, которая взяла заем в одной из микрофинансовых организаций Санкт-Петербурга. Отмечается, что в конце концов коллекторы известили ее о "смерти" внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. Данный факт вызвал широкий общественный резонанс.