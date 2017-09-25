МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший глава "РусГидро" Евгений Дод и экс-главбух этой компании Дмитрий Финкель, обвиняемые в растрате 73,2 миллиона рублей, освобождены из-под домашнего ареста, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Срок действия меры пресечения истек, а с ходатайством о ее продлении следователь в суд не обратился", — сказал он.

Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.

В начале сентября близкий к прокуратуре источник рассказал РИА Новости, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула это дело следствию для устранения нарушений.

Дод, арестованный в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве, возглавлял "Русгидро" до августа 2015 года. Следствие заявляет, что он по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив ее размер.

Экс-глава "Русгидро" не признает себя виновным, но при этом погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб. После этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.