КАЛИНИНГРАД, 25 сен — РИА Новости. Предполагаемого виновника ДТП под Калининградом, в котором погибли семь человек, по ходатайству следствия суд заключил под стражу до 23 ноября, сообщила пресс-служба Гвардейского районного суда.
"Следователь указал, что водитель внедорожника не имеет постоянного места работы. Учитывая общественный резонанс и тяжесть последствий, следователь полагал, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.
Прокуратура Калининградской области начала также проверку информации о том, что перевозка пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициируют дополнительные проверки автоперевозчиков. Калининградцы начали сбор подписей за то, чтобы региональные власти организовали железнодорожное сообщение с востоком области.