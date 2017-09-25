КАЛИНИНГРАД, 25 сен — РИА Новости. Предполагаемого виновника ДТП под Калининградом, в котором погибли семь человек, по ходатайству следствия суд заключил под стражу до 23 ноября, сообщила пресс-служба Гвардейского районного суда.

Авария с участием микроавтобуса, который следовал из Калининграда в Гусев, и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель внедорожника неправильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение с маршрутным такси. Погибли семь человек, девять госпитализировали.

"Следователь указал, что водитель внедорожника не имеет постоянного места работы. Учитывая общественный резонанс и тяжесть последствий, следователь полагал, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

Водителя внедорожника подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

Прокуратура Калининградской области начала также проверку информации о том, что перевозка пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициируют дополнительные проверки автоперевозчиков. Калининградцы начали сбор подписей за то, чтобы региональные власти организовали железнодорожное сообщение с востоком области.