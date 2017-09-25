В Уфе 15 тысяч человек эвакуировали в воскресенье после угроз анонимов

УФА, 25 сен — РИА Новости. Более 15 тысяч человек были эвакуированы в воскресенье в Уфе из разных зданий из-за 20 звонков о бесхозных предметах или заложенных взрывных устройств, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городской администрации.
5.5%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.8%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Он отметил, что правоохранительные органы возбудили уголовные дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ранее пресс-служба МВД Башкирии сообщала, что в воскресенье были совершены анонимные звонки о том, что найдены бесхозные предметы в трех торговых центрах Уфы и одном отеле.
Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек уже эвакуировали за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.