"ВИМ-Авиа" за восемь месяцев задержала 12% рейсов, заявили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Крупная российская авиакомпания "ВИМ-Авиа" с начала года задержала около 12% своих рейсов, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом, перевозчик объяснял это "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку начали прокуратура и Следственный комитет.

"Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в пиковый летний сезон авиаперевозок не соблюдала требование о наличии в резерве достаточного количества воздушных судов… Всего с января по август 2017 года с задержкой свыше 2 часов выполнено 1 020 рейсов, что составляет около 12 % от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на 6 часов", — сказал Куренной.

По данным Росавиации, задержки авиакомпании связаны с долгами перед топливно-заправочными организациями.