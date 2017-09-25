Названа причина аварии под Курском, где погибли пять человек

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Водитель одной из иномарок, столкнувшихся в Курской области, где погибли пять человек и двое получили травмы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД региона Лилия Каменева.

Ранее сообщалось, что авария Mitsubishi Carisma и Peugeot 308 произошла 24 сентября около 23.05 мск на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск в Горшеченском районе. В результате ДТП погибли пять человек, двое госпитализированы.

"Как стало известно, в Mitsubishi ехал тренер и две спортсменки. Он возвращались в Белгородскую область с соревнований в Липецке. Пассажирка 1994 года рождения погибла, вторая пассажирка, 1985 года рождения, и водитель госпитализированы", — сказала Каменева.

По ее словам, водитель 1994 года рождения находится в тяжелом состоянии, спортсменка — в сознании.

Водитель Peugeot 1994 года рождения, две женщины-пассажира 1963 года рождения и женщина-пассажир 1966 года рождения погибли на месте.

"Они выехали для отдыха в Чехию из Белгородской области и направлялись в Воронежскую. По предварительной информации, водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения", — отметила Каменева.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция устанавливает родственников погибших и пострадавших.