В Москве проверили все сообщения о заминированных объектах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Полиция проверила все торговые и жилые здания после анонимных звонков об угрозе взрывов в Москве, опасные предметы не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.
В ГУМВД не уточнили число эвакуированных после звонков зданий. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что были эвакуированы более десяти гостиниц и торговых центров, среди которых гостиница "Космос", торговый центр "Метрополис" и другие.
Всего после начала волны телефонного терроризма в России эвакуировали почти 440 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.