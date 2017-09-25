В Москве проверили все сообщения о заминированных объектах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Полиция проверила все торговые и жилые здания после анонимных звонков об угрозе взрывов в Москве, опасные предметы не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

"Все объекты проверены, опасных предметов не обнаружено", — сказал дежурный офицер.

В ГУМВД не уточнили число эвакуированных после звонков зданий. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что были эвакуированы более десяти гостиниц и торговых центров, среди которых гостиница "Космос", торговый центр "Метрополис" и другие.

Всего после начала волны телефонного терроризма в России эвакуировали почти 440 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.