Соседи хоккеиста Толмачева рассказали СМИ подробности его убийства

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Соседи бывшего вратаря сборной СССР по хоккею, московского ЦСКА и воскресенского "Химика" Виктор Толмачев рассказали подробности убийства спортсмена. Об этом сообщает телеканал "Рен ТВ".

Толмачев, по словам соседей, проживал один в однокомнатной квартире. Поскольку состояние здоровья 78-летнего хоккеиста ухудшилось, он пригласил пожить к себе свою дочь и внучку. Спортсмен, как утверждают жильцы, пообещал родственникам оставить квартиру после смерти.

Начиная с августа, по словам соседей, они не видели Толмачева, а в подъезде начал распространяться неприятный запах. "Пахло трупом, думал, собаку убили. Пошли в ЖЭК, они пришли, посмотрели в подвале, вроде, ничего нет, а запах-то идет", — рассказал один из жильцов.

"Это было в пятницу. Сказала, что не может выйти с ним на контакт. Он пришел и проверил. Она

открыла ему дверь, не хотела его пускать. Он запах сразу почуял. В лоб ее стукнул, в квартиру втолкнул и вошел. А он там лежит в полиэтилен и тряпки завернутый. Полтора месяца он там пролежал", –

После убийства отца дочь, по словам соседей, продолжала жить в его квартире. Бывшая жена Толмачева обеспокоилась его исчезновением и позвонила местному участковому.(дочь Толмачева – ред.)сообщила одна из соседок.

Виктор Толмачев 24 сентября был найден убитым в своей московской квартире. Следователи задержали по подозрению в совершении преступления дочь хоккеиста.