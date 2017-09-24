В РФ более тысячи зданий были эвакуированы из-за звонков о "минировании"

Пожарная автомашина у ГУМа в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Пожарная автомашина у ГУМа в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи зданий с массовым пребыванием людей были эвакуированы из-за звонков о "минировании" за последние две недели в более чем ста населенных пунктах РФ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"С 11 сентября в 103 городах РФ зарегистрировано 1173 анонимных звонков о минировании 1190 объектов", — сказал собеседник агентства.

Всего после начала волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.