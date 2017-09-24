Дочь экс-хоккеиста Толмачева нанесла ему не менее двух ударов ножом

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею и московского ЦСКА 78-летнего Виктора Толмачева, которую задержали по подозрению в убийстве отца, нанесла ему не менее двух ударов ножом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве мужчины 1939 года рождения в Москве его дочерью, не называя личности убитого. О том, что речь идёт о Толмачеве, агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

"По версии следствия, женщина в неустановленный следствием период времени, но не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте", — сказала Иванова.

Толмачев провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года играл в команде СКА (Калинин), затем – за московский ЦСКА и воскресенский "Химик", становился чемпионом Советского Союза.