Три района Красноярского края обесточены из-за снега и сильного ветра

КРАСНОЯРСК, 24 сен — РИА Новости. Дождь, мокрый снег с порывами ветра до 15 метров в секунду привели к отключению электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС.

"В 17.00 (13.00 мск — ред.) в результате выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 15 метров в секунду произошли отключения линий С-93 и С-94 ВЛ-100 кВ, произошло аварийное отключение электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах. Ведутся восстановительные работы. На ликвидацию последствий всего привлечено 90 человек и 31 единица техники, от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в 21 населенном пункте Новоселовского района из-за дождя, снега и ветра на несколько часов происходило отключение электроэнергии, однако в данный момент электроснабжение восстановлено.

Ранее в краевом управлении МЧС сообщали, что 24 и 25 сентября в центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные осадки, гололед. Кроме этого, ожидается сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях.