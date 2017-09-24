В Москве уроженец Средней Азии попытался сбыть более 30 килограммов героина

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дело уроженца Средней Азии, который обвиняется в попытке сбыта более 32 килограммов героина, направлено в столичный суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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"ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего уроженца Средней Азии в попытке сбыта наркотического средства в особо крупном размере", — сказала Волк.
По ее словам, на Южнобутовской улице полицейские обнаружили и изъяли у обвиняемого сверток с порошкообразным веществом. Позже эксперты установили, что содержимым пакета является более одного килограмма героина. Затем полицейские провели обыск дома у мужчины, где изъяли 56 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что вещество в свертках также является героином, массой свыше 31 килограмма.
Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям, он арестован, а его дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кузьминский районный суд Москвы.