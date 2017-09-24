В Москве уроженец Средней Азии попытался сбыть более 30 килограммов героина

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дело уроженца Средней Азии, который обвиняется в попытке сбыта более 32 килограммов героина, направлено в столичный суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ранее сообщалось, что московские полицейские изъяли у приезжего более 32 килограммов героина. Такого количества героина хватило бы примерно на 560 тысяч условных разовых доз. Примерная стоимость партии, исходя из расчетов, о которых РИА Новости ранее рассказывали в ФСКН, — 3,2 миллиона долларов.

"ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего уроженца Средней Азии в попытке сбыта наркотического средства в особо крупном размере", — сказала Волк.

По ее словам, на Южнобутовской улице полицейские обнаружили и изъяли у обвиняемого сверток с порошкообразным веществом. Позже эксперты установили, что содержимым пакета является более одного килограмма героина. Затем полицейские провели обыск дома у мужчины, где изъяли 56 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что вещество в свертках также является героином, массой свыше 31 килограмма.

Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям, он арестован, а его дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кузьминский районный суд Москвы.