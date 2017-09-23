На западе Москвы эвакуировали жилой дом после анонимного звонка

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Порядка 230 человек эвакуировали в субботу вечером из многоэтажного дома на западе Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После звонка с угрозой взрыва в жилом доме 11 на улице Кунцевская эвакуированы 225 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители сейчас проводят проверку всех помещений дома.

Всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.