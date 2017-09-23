Суд санкционировал арест лидера "Христианского государства" до 22 ноября

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы санкционировал арест лидера движения "Христианское государство" Александра Калинина до 22 ноября, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь суда Юлия Сухина.

Пресс-секретарь уточнила, что Калинин находится в статусе подозреваемого. Ему вменяется часть 2 статьи 179 УК РФ.

Как сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк, Калинин арестован по подозрению в оказании давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда".

Ранее Волк сообщила журналистам, что следствие предъявило обвинения трем из четырех подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Четвертым подозреваемым является как раз Калинин, который до этого задерживался только для опроса и был отпущен.