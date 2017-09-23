На Кубани мужчина устроил перестрелку, ранен сотрудник Росгвардии

КРАСНОДАР, 23 сен — РИА Новости. Неизвестный вооруженный мужчина устроил перестрелку в Славянском районе Краснодарского края, вломившись в здание электролизной городского водозабора, в результате был ранен один из сотрудников Росгвардии; позже нападавший покончил с собой, сообщили в главном управлении Росгвардии по региону.

Уточняется, что в субботу около 08.30 мск на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии Славянского района Краснодарского края поступил сигнал "Тревога" из охраняемого объекта — здания электролизной городского водозабора, дежурный направил две группы задержания вневедомственной охраны.

"Прибывшим по указанному адресу сотрудникам Росгвардии работник организации пояснил, что в здании в одном из помещений находится неизвестный вооруженный гражданин. При приближении сотрудников гражданин открыл стрельбу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один сотрудник Росгвардии получил легкое ранение, он госпитализирован в ЦРБ района.

Как добавили в ведомстве, помещение было блокировано сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, совместно с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции приняты меры по обеспечению безопасности граждан.

Как уточнили в СУСК по региону, 43-летний нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. "По факту происшествия Славянским межрайонным следственным отделом СК по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 (незаконное хранение оружия) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — сообщили РИА Новости в СУСК.