СК проведет проверку из-за задержки рейсов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту задержки отправки рейсов "ВИМ-Авиа" и нарушения прав пассажиров, сообщила в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые начались еще летом, достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. "ВИМ-Авиа" за последние двое суток задержала вылет более 10 рейсов из московского аэропорта. Однако в течение всего летнего сезона перевозчик массово откладывал рейсы, что объяснял "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания.

"Председатель Следственного комитета дал поручение… организовать проведение доследственной проверки по факту задержки отправки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" и нарушения прав пассажиров", — сказала Петренко.