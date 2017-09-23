Начался сбор средств на помощь семьям погибших в ДТП под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Благотворительный детский центр "Верю в чудо" начал марафон по сбору средств семьям погибших в крупной аварии под Калининградом, рассказала РИА Новости руководитель организации София Лагутинская.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение автотранспорта. Погибли семь человек, девять находятся в больницах. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя внедорожника, 34-летнего жителя Калининградской области, он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Мы не можем оставить трагедию незамеченной и пройти мимо. Тем более, что страшная авария унесла жизнь удивительной девушки, СуперМамы "Верю в чудо" Анны Маркиной. Просим всех неравнодушных откликнуться и поддержать семьи погибших и детей в этих семьях, потерявших своих родителей и близких", — сказала Лагутинская.

Она рассказала, что в течение трех дней – в субботу, воскресенье и понедельник — на площадке у здания телерадиокомпании "Калининград" будут работать волонтеры, средства для семей погибших можно передать им, а также перечислить через интернет или с помощью смс-сообщения, данные указаны на официальных страницах благотворительного центра в соцсетях. По словам Лагутинской, кроме ГТРК "Калининград", марафон поддержал региональный медиахолдинг "Западная пресса".

Сообщалось, что находящийся в командировке врио калининградского губернатора Антон Алиханов поручил руководителю аппарата правительства региона обеспечить всестороннюю, в том числе, и материальную поддержку семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе.

По информации министерства здравоохранения области, девять пострадавших находятся в больницах области, двое из них в реанимации. Прокуратура Калининградской области начала проверку информации о том, что перевозка пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициируют дополнительные проверки автоперевозчиков.