Лидера "Христианского государства" задержали по делу об угрозах кинотеатрам

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. МВД возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда", сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Дело возбуждено по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" в связи с угрозами применения насилия в отношении зрителей, а также причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

Волк добавила, что по этому делу задержан руководитель одной из общественных организаций, но называть его фамилию не стала. Однако источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин.

Собеседник агентства пояснил, что ранее Калинина задержали по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, однако срок его задержания (48 часов) уже истекал.

"Но в рамках нового уголовного дела его задержали еще раз", — сказал источник.

Дело о поджоге

О поджоге автомобилей у офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве стало известно 11 сентября. На фото, которые опубликовал Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, видно, что около сожженных машин разбросаны обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

На этой неделе полицейские задержали в Москве и в городе Грязи Липецкой области нескольких членов "Христианского государства". При обысках у них изъяли листовки "За Матильду гореть", емкости с горючей смесью и экстремистскую литературу.

Троим активистам "Христианского государства" — Александру Баянову, Денису Монталуцу и Юрию Калинину (брату лидера организации) предъявили обвинения по делу о поджоге автомобилей. Александра Калинина сперва задержали для опроса по этому делу, затем — уже в качестве подозреваемого.

Активисты признали свою вину. Так, Баянов рассказал, что вместе с Юрием Калининым он также поджог офис студии Учителя в Петербурге и пытался поджечь кинотеатр "Нефть" в Ярославле.

По его словам, при поджоге кинотеатра они использовали заранее приготовленную зажигательную смесь, подожженные бутылки с которой забросили в окна и двери. Таким же образом они подожгли и студию Учителя. Как утверждает Баянов, так они хотели выразить свой протест против показа "Матильды".

Кроме того, активистов "Христианского государства" подозревают в причастности к "минированию" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке, где проходил предпремьерный показ фильма Учителя.

А ранее "Христианское государство" рассылало директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката "Матильды". В послании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что организация под названием "Христианское государство — Святая Русь" не зарегистрирована в Минюсте, поэтому речь, по сути, идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов.

Споры о "Матильде"

Фильм Алексея Учителя, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II, вызвал жаркие споры задолго до премьеры. По мнению противников фильма, созданный в нем образ Николая II не соответствует образу канонизированного церковью императора. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить ленту, а затем призывала отозвать у нее прокатное удостоверение. По словам депутата, она получила более ста тысяч коллективных обращений по поводу "Матильды".

В результате несколько кинопрокатчиков, в том числе крупнейшая объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", отказались от проката "Матильды" из-за угроз безопасности.

Учитель не раз выражал удивление ажиотажем вокруг фильма, который практически никто не видел. Сейчас, когда уже прошли предпремьерные показы, режиссер надеется, что те прокатчики, которые отказались показывать "Матильду", передумают и позволят зрителям лично убедиться, что все обвинения в адрес фильма — "просто мыльный пузырь".

Министр культуры Владимир Мединский заявлял, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, а позже он попросил министра внутренних дел обеспечить порядок во время показа фильма и пресечь любые связанные с ним незаконные действия.

"Считаю, что дело не только в "Матильде", а в том, что нельзя допустить, чтобы кроме государственных и определенных органов, которые регламентируют определенные вещи, указывали, что показывать, угрожали поджогами, расправой надо мной, над членами съемочной группы. Мне кажется, это просто недопустимо, и если эти люди добьются того, что прокат будет сокращен, мы падаем в какую-то бездну, потому что следом за мной пойдут другие фильмы, спектакли, книги, живопись, все что угодно", — подчеркнул Учитель.