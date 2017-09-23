В Росавиации объяснили задержки рейсов "ВИМ-Авиа" в Домодедово

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" связаны с задолженностью авиакомпании перед топливо-заправочными организациями, сообщил РИА Новости представитель Росавиации.

"ВИМ-Авиа" за последние двое суток задержала вылет более 10 рейсов из московского аэропорта.

"Длительные задержки вылетов регулярных и чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" связаны с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями", — заявил представитель ведомства.

Вместе с тем, продолжили в Росавиации, утром в субботу топ-менеджмент авиакомпании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы.

"Авиакомпания приступает к регистрации и отправке пассажиров к местам назначения", — добавили в ведомстве.