Оборудование Рязанской ГРЭС при взрыве не пострадало

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Оборудование Рязанской ГРЭС компании ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") в результате взрыва на первом энергоблоке не пострадало, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Ведомство сообщает, что первый энергоблок ГРЭС по графику выводился в текущий ремонт. При отключении котла энергоблока в 00.28 мск в угольной мельнице котлотурбинного цеха произошел взрыв угольно-воздушной смеси с последующим тлением угольной пыли.

Пострадал один человек, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в Новомичуринскую центральную районную больницу.

"В 00.45 мск тление угольной пыли ликвидировано, оборудование и несущие конструкции станции не повреждены", — говорится в сообщении.

На ГРЭС повреждено остекление на площади 200 квадратных метров и стеновых панелей на площади 30 квадратных метров. Станция не снижала нагрузку и работает в соответствии с диспетчерским графиком. Последствий для потребителей не было.

"Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия, организован штаб по восстановлению энергоблока. Ситуация находится на контроле Минэнерго России", — сообщает министерство.