В Крыму спасли трех заблудившихся в горах туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 — РИА Новости, Виктор Лященко. Операция по спасению трех туристов, заблудившихся в горах около Ялты, продолжалась почти всю ночь, сообщает пресс-центр аварийно-спасательной службы "Крым-СПАС".

Сообщение о помощи, которая требовалась трем туристам, поступило минувшей ночью. К месту предполагаемого нахождения людей немедленно направилась дежурные спасатели.

"Только спустя два часа пострадавшие — мужчина 1989 года рождения, житель Санкт-Петербурга, и две девушки 1997 и 1984 годов рождения, обе гостьи из Москвы, — были обнаружены в районе вершины хребта Балан-Кая", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, молодые люди, решив в полной мере насладиться природой Крыма, отправились ночевать в горы без палатки и соответствующего снаряжения. В результате, потеряв ориентиры, замерзнув и изрядно испугавшись, решили прибегнуть к помощи спасателей.

В медицинской помощи никто не нуждался, и на автомобиле спасателей все были благополучно доставлены в Ялту.

Спасатели напоминают, что не стоит "испытывать судьбу". Так, чтобы избежать неприятностей во время отдыха, перед выходом на прогулку в горы или лес стоит зарегистрироваться в спасательном подразделении.

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