Девять пострадавших в крупном ДТП под Калининградом остаются в больницах

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Девять пострадавших в крупной аварии под Калининградом, где погибли семь человек, остаются в больницах области, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу, из-за чего произошло лобовое столкновение автотранспорта. Все семь погибших находились в салоне микроавтобуса. Ранее со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщалось, что следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя внедорожника, 34-летний житель Калининградской области задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"По состоянию на 09.00 23 сентября в больницах остаются девять человек. Из семи пострадавших, поступивших в больницы скорой медицинской помощи Калининграда, в реанимации после проведения операции остаются двое мужчин — 1977 и 1997 года рождения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Остальные пациенты средней степени тяжести, в настоящее время они получают лечение в отделениях сочетанной травмы и нейрохирургии", — сказала Берездовец.

Она добавила, что в состоянии средней степени тяжести находятся два пациента областной больницы и Гусевской районной больницы. Всем пострадавшим проведены необходимые диагностические исследования, во всех медицинских организациях достаточно медикаментов, оборудования и компонентов крови для оказания медицинской помощи пациентам в полном объеме.

По ее словам, сразу после аварии в медицинские организации региона были доставлены 10 человек. Кроме того, 10-летнюю девочку приняли в травмпункте Детской областной больницы со ссадинами и ушибами, и после получения необходимой медицинской помощи ребенка отпустили домой.

В СК сообщили, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса занимался частным извозом. В салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Прокуратура Калининградской области начала проверку информации о том, что подвоз пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности.