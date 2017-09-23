Маршрутка, попавшая в ДТП под Калининградом, работала без лицензии

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Маршрутка, попавшая в крупную аварию под Калининградом, в результате которой семь человек погибли, работала без лицензии, прокуратура Калининградской области организовала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа в пятницу вечером. По данным УМВД по региону, погибли семь человек, девять человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения, девочку 10 лет вскоре отпустили домой. Все погибшие находились в микроавтобусе.

"В связи с ДТП прокуратура области организовала проверку информации о том, что подвоз пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на данный вид деятельности и необходимой разрешительной документации, что заведомо создавало угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу, из-за чего произошло лобовое столкновение автотранспорта. Ранее со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщалось, что следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя внедорожника, 34-летний житель Калининградской области задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В СК сообщили, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса занимался частным извозом. Микроавтобус следовал из Калининграда в город Гусев, в салоне автомобиля находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе.