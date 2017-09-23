Около 25 тысяч человек эвакуировали за сутки из-за звонков о минировании

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около 25 тысяч человек эвакуировали в пятницу в четырех городах РФ, в том числе в Москве, после сообщений об угрозе взрывов почти в 90 в зданиях, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Из-за поступивших звонков о "минировании" в четырех городах с 87 объектов были эвакуированы почти 25 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве эвакуация проводилась в 15 управах районов, одной префектуре и одном торговом центре. В Дагестане анонимные звонки о "минировании" поступили в 21 учебное заведение, 10 административных зданий и 6 объектов торговли.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.