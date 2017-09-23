Врио губернатора Калининградской области соболезнует семьям погибших в ДТП

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования семьям погибших в крупном ДТП.
"Сегодня произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. Мои соболезнования – родным и близким погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления. Министерству здравоохранения Калининградской области дано поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП. Соответствующим структурам — разобраться в данной ситуации с целью недопущения подобных фактов", — сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.
По информации пресс-службы областного правительства, на месте аварии находятся главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев и врио руководителя аппарата правительства региона Родин.