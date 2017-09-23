Причиной ДТП под Калининградом мог стать выезд на "встречку"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Возможной причиной аварии с участием маршрутного микроавтобуса и автомобиля Mercedes под Калининградом мог стать выезд на встречную полосу. Об этом сообщила в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничная.

"Предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение", — сказала Поставничная.

Жертвами аварии стали семь человек, еще шестеро получили ранения и травмы различной степени тяжести. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Водитель иномарки, а также его супруга и ребенок, ехавшие вместе с ним, не пострадали.