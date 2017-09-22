В Москве студент напал с ножом на сотрудника Сбербанка

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Студент Московского авиационного института (МАИ) напал с ножом на сотрудника Сбербанка в Москве и задержан полицией, сообщил РИА Новости представитель столичного банка Сбербанка.

"В пятницу во второй половине дня во время получения банковских карт студентами Московского авиационного института один из них попытался получить карту в обход очереди и вступил в словесную перепалку с сотрудником Сбербанка. Во время перепалки студент нанес ножевое ранение сотруднику банка", — сказал он.

"Прибывшая по вызову бригада врачей оказала пострадавшему медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Угрозы здоровью нет. По факту инцидента пострадавший написал заявление в полицию. Студент, напавший на сотрудника банка, задержан прибывшим на место происшествия нарядом полиции", — отметил представитель банка.

Как добавили в пресс-службе банка, драки, о которой сообщается в соцсетях, не было. Отмечается, что сотрудник банка попытался вывести студента из кабинета и в этот момент получил несколько ударов ножом.