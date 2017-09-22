В Москве эвакуировали Курский вокзал после звонка о "минировании"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Почти 2 тысячи человек эвакуировали в пятницу вечером с Курского вокзала в центре Москвы после сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После анонимного сообщения о "минировании" с Курского вокзала эвакуировали 1,7 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время силовики проводят проверку помещений вокзала.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.