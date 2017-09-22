В Ростове-на-Дону сгорели два частных дома и хозпостройка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Два частных дома и хозпостройка сгорели в районе Соловьиной рощи в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее в пятницу источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что лесопарковая зона загорелась в Октябрьском районе Ростова-на-Дону на площади 3 тысячи квадратных метров с последующим переходом огня на три хозяйственных постройки.
"Пожару присвоен третий ранг в 17:00 по мск, два частных дома сгорело и складское помещение. Началось все с горения сухой травы, после огонь перекинулся на частные дома", — пояснил собеседник агентства.
"Пожар тушат рядом с Соловьиной рощей, с зоопарком это совсем не рядом. Зоопарку пожар не угрожает", — подчеркнул представитель МЧС.
Для ликвидации пожара от МЧС привлечены 40 человек личного состава, 12 единиц техники. К тушению привлечен пожарный поезд, решается вопрос о привлечении авиации.