В Ростове-на-Дону сгорели два частных дома и хозпостройка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Два частных дома и хозпостройка сгорели в районе Соловьиной рощи в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее в пятницу источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что лесопарковая зона загорелась в Октябрьском районе Ростова-на-Дону на площади 3 тысячи квадратных метров с последующим переходом огня на три хозяйственных постройки.

"Пожару присвоен третий ранг в 17:00 по мск, два частных дома сгорело и складское помещение. Началось все с горения сухой травы, после огонь перекинулся на частные дома", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что, "визуально" угрозы распространения огня уже нет. Площадь пожара уточняется. По информации некоторых СМИ, дома горят в районе ростовского зоопарка. МЧС опровергает данную информацию.

"Пожар тушат рядом с Соловьиной рощей, с зоопарком это совсем не рядом. Зоопарку пожар не угрожает", — подчеркнул представитель МЧС.

Для ликвидации пожара от МЧС привлечены 40 человек личного состава, 12 единиц техники. К тушению привлечен пожарный поезд, решается вопрос о привлечении авиации.