В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в ложных "минированиях"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Задержан подозреваемый в совершении одного из звонков о якобы минировании торговых центров в Ростове-на-Дону 19 сентября, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Во вторник, 19 сентября, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о поступлении анонимных звонков о минировании торговых центров "Рио", "Талер" и "Мега". Кроме того, было оцеплено здание городской мэрии, откуда эвакуировали людей. По словам источника, всего в этот день поступило девять звонков о минировании. Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий, опасные предметы обнаружены не были.

"Задержан подозреваемый в совершении одного из звонков, где сообщалось о минировании разных объектов в Ростове", — пояснил источник.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили о задержании подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании торгово-развлекательного центра в Ленинском районе города, не уточнив, связано ли задержание со звонками 19 сентября.

"Участковые уполномоченные полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Ленинский район) установили и задержали на территории строящегося объекта торгово-развлекательного центра на улице Пойменной 31-летнего мужчину, сообщившего заведомо ложные сведения о заминировании указанного строящегося объекта", — пояснил представитель МВД.

Он добавил, что сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных служб прибыли на место происшествия, обследовали здание и прилегающую территорию. В результате взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Полицейские установили, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения сообщил рабочим объекта, что здание заминировано. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.