В Крыму суд приговорил журналиста "Радио Свобода" к 2,5 годам условно

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил журналиста "Радио Свобода" Николая Семену, обвинявшегося в призывах к экстремистской деятельности, к 2,5 годам лишения свободы условно, передает корреспондент РИА Новости из зала.

Уголовное дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ, в отношении журналиста "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода") Семены было заведено следователем крымского управления ФСБ весной 2016 года. По данным следствия, в своей статье "Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма" Семена призвал реализовать ряд мероприятий в отношении крымчан, которые включали в себя боевые операции. Семена свою вину признать отказался, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Назначить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", — зачитала приговор судья Надежда Школьная.

При этом учитывая пенсионный возраст, здоровье и положительные характеристики подсудимого суд назначил наказание условно, с испытательным сроком 3 года. Суд также запретил Семене в течение 3 лет заниматься публичной деятельностью. Адвокат подсудимого заявил, что приговор будет обжалован в Верховном суде Крыма.

"Крым.Реалии" — проект "Радио Свобода", заработал в марте 2014 года. Редакция расположена в Киеве. Редактором является Владимир Притула, который уехал из Крыма после воссоединения полуострова с Россией.

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