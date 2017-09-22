В Новой Москве 10-летний мальчик помог поймать вооруженных домушников

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Десятилетний мальчик в одиночку преследовал двух воров с ножами и револьвером, которые проникли до этого в его квартиру в новой Москве — благодаря его смелости домушников удалось задержать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

"Благодаря смелости 10-летнего мальчика и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии, удалось задержать двух ранее судимых уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, незаконно проникших в квартиру", — сказал собеседник агентства.

Вернувшийся из школы мальчик вошел в свою квартиру как раз в тот момент, когда домушники взломали дверь и проникли в помещение. Ребенок сообразил, что происходит что-то неладное, и попытался вызвать полицейских по телефону, но воры выхватили и разбили мобильник, после чего бросились бежать, а мальчик решил их преследовать.

Подоспевшие гвардейцы (именно в Росгвардию сейчас входит вневедомственная охрана) узнали от очевидцев, что "маленький мальчик попросил прохожих вызвать сотрудников правопорядка, а сам побежал за двумя неизвестными, которые проникли в его квартиру".

Через дежурную часть информацию о злоумышленниках оперативно отправили всем группам задержания в округе. Поспешившие за мальчиком гвардейцы тем временем обратили внимание на двух мужчин, которые, едва завидев стражей порядка, попытались уехать на автомобиле. Остальное было делом техники – их задержали на месте.

"В ходе досмотра в присутствии понятых у задержанных нашли и изъяли денежные средства, ювелирные изделия, перчатки, отмычки, ножи и отвертки, а также револьвер", — сказал собеседник агентства.

Изъятое оружие направлено на экспертизу, а подозреваемых отвезли в полицию. Сумма ущерба от их действий сейчас уточняется.