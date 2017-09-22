В Чечне во время следственных действий погиб осужденный боевик

ГРОЗНЫЙ, 22 сен – РИА Новости. В ходе следственных действий в лесу в Веденском районе Чечни осужденный участник незаконных вооруженных формирований погиб, а двое полицейских были ранены в результате взрыва, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы регионального управления МВД по Чечне.
Бывший боевик от полученных ранений скончался, двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, добавил представитель МВД; осужденный был этапирован в Чечню и принимал активное участие в следственных действиях.
"Состояние раненых удовлетворительное", — отметили в ведомстве. Проводится расследование случившегося.