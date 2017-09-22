МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. К работе по делу погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика привлечены зарубежные и российские эксперты, при этом были выявлены вопросы к существующему законодательству и регламентации деятельности ряда служб, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет). Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.
Ранее Кузнецова направила запросы в МВД, Следственный комитет и прокуратуру по делу о ДТП.
Как сообщили во вторник СМИ, отец погибшего в ДТП мальчика обратился в СК с новым заявлением, в котором обвинил экспертов, обнаруживших в крови ребенка алкоголь, в фальсификации доказательств и служебном подлоге.
На вопрос о том, есть ли уже предварительные выводы, Кузнецова заявила, что однозначного ответа пока нет, компетентные органы изучают ситуацию, "сейчас очень много информации по этому вопросу".
Кузнецова отметила, что понимает желание родителей ребенка докопаться до истины и те шаги, которые сейчас предпринимаются, помогут это сделать.
"Просто нужно внимательно изучить и компетентные органы этим занимаются. Это дело не снято с контроля", — добавила собеседница агентства.