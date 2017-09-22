Ольга Алисова (в центре), сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Подмосковной Балашихе, во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде Московской области. Архивное фото

Ольга Алисова (в центре), сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Подмосковной Балашихе, во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. К работе по делу погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика привлечены зарубежные и российские эксперты, при этом были выявлены вопросы к существующему законодательству и регламентации деятельности ряда служб, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет). Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.

"Мы постоянно следим за ситуацией, я встречалась со специалистами, экспертами по этому вопросу. Более того, мне приходило много информации от экспертов и из-за рубежа, и российских экспертов в этой сфере. И те, кто занимается детской медицинской экспертизой, все подключились, обсуждали этот вопрос", — рассказала Кузнецова.

Ранее Кузнецова направила запросы в МВД, Следственный комитет и прокуратуру по делу о ДТП.

Как сообщили во вторник СМИ, отец погибшего в ДТП мальчика обратился в СК с новым заявлением, в котором обвинил экспертов, обнаруживших в крови ребенка алкоголь, в фальсификации доказательств и служебном подлоге.

"Выявлены были как вопросы к законодательству существующему, так и к регламентации деятельности этих экспертных служб и так далее", — заявила омбудсмен, не уточнив, о каких именно вопросах идет речь.

На вопрос о том, есть ли уже предварительные выводы, Кузнецова заявила, что однозначного ответа пока нет, компетентные органы изучают ситуацию, "сейчас очень много информации по этому вопросу".

Кузнецова отметила, что понимает желание родителей ребенка докопаться до истины и те шаги, которые сейчас предпринимаются, помогут это сделать.

"Просто нужно внимательно изучить и компетентные органы этим занимаются. Это дело не снято с контроля", — добавила собеседница агентства.