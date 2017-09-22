Судья в Ростовской области не выносила незаконных решений, заявили в СК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи не подтвердили информацию СМИ о незаконных решениях судьи Арбитражного суда Ростовской области Ларисы Чебановой, которые она якобы выносила в пользу юридических лиц ее экс-супруга, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в СМИ появилась информация, что Чебанова неоднократно рассматривала дела с участием концерна "Покровский", совладельцем которого является ее муж. По данным СМИ, все рассматриваемые Чебановой судебные заседания заканчивались в пользу концерна "Покровский". Как сообщали СМИ, концерн судился в Арбитражном суде Ростовской области более 70 раз и в основном побеждал. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ. Арбитражный суд Ростовской области позже в ходе внутренней проверки не нашел подтверждения информации средств массовой информации.
"В ходе проверки информация СМИ о том, что судья выносила большое количество судебных решений в пользу юридических лиц, учредителем которых являлся ее супруг, не нашла своего подтверждения", — пояснила Петренко.
По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, пояснили в СК.