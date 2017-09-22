Диагноз погибшего в Балашихе мальчика не имеет значения, считает омбудсмен

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Диагноз погибшего в резонансном ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика не имеет значения; водитель, сбивший ребенка, должен понести наказание, считает детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
"Людей вообще давить нельзя. Она (обвиняемая жительница Балашихи Ольга Алисова) должна понести наказание. И если нам экспертиза говорит, что водитель мог остановиться, но не остановилась, сейчас уже вообще не имеет значения, какой диагноз был у ребенка", — сказала РИА Новости Мишонова.
Омбудсмен отметила, что сейчас ждет завершения дела о халатности в проведении экспертизы. При этом она подчеркнула, что согласно экспертизе судебно-технической, водитель могла остановиться, если бы не была занята разговором по телефону, обращала внимание на дорогу и не превышала скорость.
"И, конечно же, я склонна думать, что мальчик не был пьян, и не было у него в крови алкоголя", — добавила омбудсмен.
После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.
Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.