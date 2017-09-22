В Москве эвакуировали уже 16 управ из-за звонков о "минировании"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Количество эвакуированных после анонимных звонков о якобы "минировании" московских управ увеличилось до 16, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Список "заминированных" пополнили управы районов "Алтуфьевский", "Рязанский", "Капотня", "Северное Чертаново", "Гольяново", "Покровское-Стрешнево" и "Текстильщики", — сказал собеседник агентства.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
* Террористическая группировка, запрещена в РФ