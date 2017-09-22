Источник: в Воркуте из шахты эвакуируют около 180 горняков

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Порядка 180 горняков эвакуируют из шахты "Заполярная-2" в Воркуте республики Коми после задымления в штреке на глубине около 800 метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После задымления в штреке пласта номер 4 на отметке 780 метров на поверхность шахты выводится рабочая смена в составе 177 горняков", — сказал собеседник агентства.

По его словам, системы вентиляции и энергоснабжения работают в штатном режиме. Эвакуацию шахтеров обеспечивают пять отделений горноспасателей.

Как уточнил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС, информация о задымлении в рельсовом штреке шахты "Заполярная-2" поступила в 11.45, на момент ЧП под землей находились 263 человека.