В Москве эвакуируют девять управ и префектуру после звонков о "минировании"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Посетителей и персонал уже девяти московских управ и одной префектуры эвакуируют в пятницу после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"По уточненным данным, идет эвакуация в управах "Левобережная", "Головино", "Ховрино", "Бирюлево Западное", "Северное Бутово", "Войковский", "Москворечье-Сабурово", "Тимирязевская" и "Ясенево", — сказал собеседник агентства.

Эвакуация также проводится в префектуре Зеленоградского административного округа по адресу: Центральный проспект, дом 2. Помещения проверяются.

Только накануне в восьми городах России из 47 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы более 15 тысяч человек. В Москве в четверг поступили сообщения о "минировании" 12 управ, а также центрального офиса компании "Яндекс".

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.