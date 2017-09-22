В Росгвардии заявили, что действовали по закону в день убийства Драчева

ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, которые находились в районе кафе, где в драке произошло убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, действовали в соответствии с законодательством, сообщил на пресс-конференции в пятницу командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорь Груднов.

После истории с убийством Драчева одно из уголовных дел — о халатности — было возбуждено в отношении сотрудников Росгвардии, которые приезжали на место происшествия, но, как полагает следствие, не приняли мер для предотвращения трагедии. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Свое собственное расследование проводит и Росгвардия.

"Сотрудники Росгвардии по закону не имели права задерживать людей, если бы они их задержали, то могли быть привлечены к уголовной ответственности за превышение полномочий. Единственная их ошибка, что они не сообщили в полицию", — сказал Груднов.

На пресс-конференции журналистам была продемонстрирована полная видеозапись конфликта, из которой следует, что росгвардейцы дважды прекращали конфликт между сторонами.

Как отметил Груднов, проверка еще продолжается. "Сотрудники наши говорят, что сообщали по рации о драке, сейчас проводится техническая экспертиза", — отметил он.

По его словам, бойцы Росгвардии на время проверки отстранены от исполнения обязанностей, но продолжают работать. Если подтвердится, что об инциденте они не сообщили в полицию, их ждет дисциплинарное взыскание, пояснил Груднов.

Конфликт между 32-летним Драчевым и 25-летним Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта, произошел утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник потасовки с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали. Через месяц после этих событий, 19 сентября, он сам пришел в Следственный комитет. Как отмечало УФСБ "обвиняемый был склонен к явке".