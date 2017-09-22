ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, которые находились в районе кафе, где в драке произошло убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, действовали в соответствии с законодательством, сообщил на пресс-конференции в пятницу командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорь Груднов.
"Сотрудники Росгвардии по закону не имели права задерживать людей, если бы они их задержали, то могли быть привлечены к уголовной ответственности за превышение полномочий. Единственная их ошибка, что они не сообщили в полицию", — сказал Груднов.
На пресс-конференции журналистам была продемонстрирована полная видеозапись конфликта, из которой следует, что росгвардейцы дважды прекращали конфликт между сторонами.
Как отметил Груднов, проверка еще продолжается. "Сотрудники наши говорят, что сообщали по рации о драке, сейчас проводится техническая экспертиза", — отметил он.
Конфликт между 32-летним Драчевым и 25-летним Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта, произошел утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник потасовки с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали. Через месяц после этих событий, 19 сентября, он сам пришел в Следственный комитет. Как отмечало УФСБ "обвиняемый был склонен к явке".