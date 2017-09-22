"Тверской стрелок" считает, что явка с повинной может смягчить наказание

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Осужденный пожизненно за убийство девяти дачников в Тверской области Сергей Егоров считает, что основаниями для смягчения ему приговора могут быть "противоправное поведение потерпевших", его явка с повинной и сотрудничество со следствием, сообщил Тверской областной суд в пятницу.

В четверг стало известно, что Егоров обжаловал свой приговор и попросил суд снизить наказание "с пожизненного лишения свободы на реальный максимальный срок". В случае Егорова, которого судили за убийство двух и более лиц, этот срок составляет 20 лет лишения свободы.

"Он (Егоров – ред.) считает судебно-психиатрическую экспертизу в отношении него проведенной неполно, а приговор чрезмерно суровым и подлежащим изменению с назначением ему наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно", — сообщает суд в пятницу.

"По мнению осужденного, по делу имеются смягчающие его вину обстоятельства: противоправное поведение потерпевших, явка с повинной, сотрудничество с правоохранительными органами. Жалоба с материалами дела будет направлена на рассмотрение в Верховный суд Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.