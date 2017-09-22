В детской поликлинике под Челябинском рухнула стена

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости. Стена рухнула на первом этаже детской поликлиники в городе Озерск Челябинской области (ЗАТО), пострадавших нет, сообщил РИА Новости начальник информационно-аналитического отдела горадминистрации Сергей Зюсь.

Как сообщают пользователи соцсетей, обрушение произошло в четверг на первом этаже здания, где делали ремонт строители, которые, вероятно, нарушили при выполнении работ строительные нормы.

"Да, обрушилось перекрытие. Изначально предполагалось, что эта стена не несущая, но, как оказалось, на ней располагались бетонные плиты, то есть фактически она была несущей. Когда ее стали разбирать, плита обрушилась. Несмотря на то что поликлиника работала, никто не пострадал: ни строители, ни пациенты. Строителей на тот момент рядом не было, а вход для посетителей был закрыт, так как на первом этаже поликлиники делали ремонт, работал только второй этаж", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что планировали сделать на первом этаже небольшой ремонт, но в связи с обрушением он станет более масштабным.

Поликлиника относится к центральной медсанчасти города, в настоящее время созданы комиссии в администрации города и на ПО "Маяк", которые и будут устанавливать причины случившегося, добавил он.