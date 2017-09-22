В Северной Осетии неизвестные обстреляли пост полиции, есть пострадавшие

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Трое полицейских пострадали при обстреле неизвестными поста полиции в Северной Осетии, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

"Сегодня ночью в Моздокском районе РСО-Алания неизвестные обстреляли пост полиции, после чего скрылись с места происшествия. Полицейскими был открыт ответный огонь. В результате инцидента трое сотрудников ОМВД России по Моздокскому району пострадали. С различными травмами они госпитализированы в лечебное учреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские ищут подозреваемых.

Позже МВД уточнило возраст полицейских: 25, 26 и 38 лет.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — добавили в ведомстве.