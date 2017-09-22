Под Краснодаром задержали восемь поездов из-за пожара на товарняке

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Движение восьми пассажирских поездов было задержано на Северо-Кавказской железной дороге в Краснодарском крае из-за пожара в моторном отсеке грузового состава, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На перегоне Гулькевичи — Отрадо-Кубанское загорелся на площади 60 квадратных метров моторный отсек грузового поезда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП произошла задержка до 3 часов восьми пассажирских поездов, в которых находились почти 2,5 тысячи человек.

По предварительным данным, пострадавших нет. В 05.10 мск движение на аварийном участке было восстановлено.