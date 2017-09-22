Более 15 тысяч человек эвакуировали за сутки из-за звонков о бомбах

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Свыше 15 тысяч человек эвакуировали в четверг в восьми российских городах, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании". Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В течение суток поступили звонки с угрозой взрывов 47 объектов в восьми городах", — сказал собеседник агентства.

В четверг источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости об эвакуации после анонимных звонков об угрозе взрыва сразу шести столичных музеев, в том числе музея-панорамы "Бородинская битва". Кроме того, эвакуировали посетителей и персонал десяти московских управ и шести торговых центров.

СМИ также сообщали, что из-за звонка о "бомбе" эвакуировали почти две тысячи человек из московского офиса "Яндекса", где незадолго до этого побывал Владимир Путин, однако в самой компании позднее сообщили, что ЧП произошло из-за сработавшей пожарной сигнализации.

В среду из-за анонимных звонков эвакуировали 32 тысячи человек в 12 городах.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается вторую неделю. Всего "минированию" уже подверглись почти тысяча объектов, эвакуировали примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" инициировали люди, связанные с запрещенной террористической группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установили непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и которых объявят в розыск.

О ситуации сообщили и российскому президенту, сейчас принимаются меры для поиска виновных, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.