Омбудсмен Кузнецова изучит дело жительницы Урала, у которой забрали детей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучит дело жительницы Екатеринбурга, которая заявила, что у нее отобрали детей за то, что она добровольно удалила себе грудь, сообщила омбудсмен РИА Новости.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть жительнице города Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки.

"Мы запросили решение суда и все документы уполномоченных структур, касающиеся этого дела. Внимательно изучим их и оценим ситуацию, исходя из интересов и прав детей. Давайте не фантазировать, не придумывать себе лишнего и не делать поспешных выводов", — заявила Кузнецова.

Ранее руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Паньков в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что Савиновских "была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье".