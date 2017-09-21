Третий за месяц пожар в Ростове-на-Дону: двое погибли, сотни эвакуированы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Третий за последний месяц крупный пожар произошел в центре Ростова-на-Дону в четверг; на этот раз на переулке Семашко загорелась 10-этажная гостиница бизнес-класса, которая, как сообщается на ее сайте, летом 2018 года должна была "принять путешественников со всего мира".
Два человека были найдены погибшими. Пожарные в настоящее время разбирают конструкции выгоревшего здания, открытого горения уже нет.
Здание в огне
Десятиэтажное здание гостиницы, открытой только в феврале текущего года, загорелось в четверг днем. По словам очевидцев, пожар начался чуть выше первого этажа, а потом охватил здание снизу до верху, обшивка гостиницы сгорела сразу. Само здание огонь разделил на две части — одна сторона с первого по десятый этаж сгорела полностью.
По данным ГУМЧС России по Ростовской области, пожару был присвоен третий ранг сложности, в Ленинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. В 15.15 мск огонь удалось локализовать на площади в 840 квадратных метров, в 16.56 мск открытое горение было ликвидировано. В 18.58 пожар полностью ликвидировали.
При этом сгорели также семь припаркованных неподалеку автомобилей.
Спасение
Как только начался пожар, из опасного района началась эвакуация. Всего из гостиницы, соседних домов и детсада, расположенного поблизости, были эвакуированы порядка 400 человек, в том числе 61 ребенок. "При первых вспышках пламени и грохоте сотрудники на руках вынесли всех детей", — рассказал представитель детсада, добавив, что пожар в гостинице произошел во время тихого часа у детей. Никто не пострадал.
Расследование
Во время тушения огня пожарные обнаружили тела двоих погибших. По предварительным данным областного МЧС, оба мужчины – сотрудники гостиницы.
Следствие уже организовало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На месте работают следователи, криминалисты и другие правоохранители.
Не впервой
Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.
Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.