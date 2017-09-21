Третий за месяц пожар в Ростове-на-Дону: двое погибли, сотни эвакуированы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Третий за последний месяц крупный пожар произошел в центре Ростова-на-Дону в четверг; на этот раз на переулке Семашко загорелась 10-этажная гостиница бизнес-класса, которая, как сообщается на ее сайте, летом 2018 года должна была "принять путешественников со всего мира".

Два человека были найдены погибшими. Пожарные в настоящее время разбирают конструкции выгоревшего здания, открытого горения уже нет.

Здание в огне

Десятиэтажное здание гостиницы, открытой только в феврале текущего года, загорелось в четверг днем. По словам очевидцев, пожар начался чуть выше первого этажа, а потом охватил здание снизу до верху, обшивка гостиницы сгорела сразу. Само здание огонь разделил на две части — одна сторона с первого по десятый этаж сгорела полностью.

По данным ГУМЧС России по Ростовской области, пожару был присвоен третий ранг сложности, в Ленинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. В 15.15 мск огонь удалось локализовать на площади в 840 квадратных метров, в 16.56 мск открытое горение было ликвидировано. В 18.58 пожар полностью ликвидировали.

При этом сгорели также семь припаркованных неподалеку автомобилей.

Спасение

Как только начался пожар, из опасного района началась эвакуация. Всего из гостиницы, соседних домов и детсада, расположенного поблизости, были эвакуированы порядка 400 человек, в том числе 61 ребенок. "При первых вспышках пламени и грохоте сотрудники на руках вынесли всех детей", — рассказал представитель детсада, добавив, что пожар в гостинице произошел во время тихого часа у детей. Никто не пострадал.

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Расследование

Как рассказал РИА Новости очевидец, несколько детей прыгали со второго этажа горевшей гостиницы на руки стоявших на земле молодых людей. Однако в региональном МЧС заявили, что дети не выпрыгивали из окон во время пожара, все постояльцы были выведены по путям эвакуации. К настоящему времени эвакуированные жители близлежащих домов уже вернулись домой, а постояльцев гостиницы выразили готовность принять другие отели города.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тела двоих погибших. По предварительным данным областного МЧС, оба мужчины – сотрудники гостиницы.

Следствие уже организовало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На месте работают следователи, криминалисты и другие правоохранители.

Не впервой

Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник, предварительной причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Официальных комментариев пока по этому поводу нет.

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.