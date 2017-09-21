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Происшествия

Третий за месяц пожар в Ростове-на-Дону: двое погибли, сотни эвакуированы

Сюжет:
Главное за 21 сентября 2017 года (8)
20:0921.09.2017
(обновлено: 20:22 21.09.2017)
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© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкПожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Третий за последний месяц крупный пожар произошел в центре Ростова-на-Дону в четверг; на этот раз на переулке Семашко загорелась 10-этажная гостиница бизнес-класса, которая, как сообщается на ее сайте, летом 2018 года должна была "принять путешественников со всего мира".

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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Площадь пожара в высотке в Ростове-на-Дону составляет около 800 "квадратов"

Два человека были найдены погибшими. Пожарные в настоящее время разбирают конструкции выгоревшего здания, открытого горения уже нет.

Здание в огне

Десятиэтажное здание гостиницы, открытой только в феврале текущего года, загорелось в четверг днем. По словам очевидцев, пожар начался чуть выше первого этажа, а потом охватил здание снизу до верху, обшивка гостиницы сгорела сразу. Само здание огонь разделил на две части — одна сторона с первого по десятый этаж сгорела полностью.

По данным ГУМЧС России по Ростовской области, пожару был присвоен третий ранг сложности, в Ленинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. В 15.15 мск огонь удалось локализовать на площади в 840 квадратных метров, в 16.56 мск открытое горение было ликвидировано. В 18.58 пожар полностью ликвидировали.

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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В Ростове-на-Дону эвакуировали детский сад рядом с горящей высоткой

При этом сгорели также семь припаркованных неподалеку автомобилей.

Спасение

Как только начался пожар, из опасного района началась эвакуация. Всего из гостиницы, соседних домов и детсада, расположенного поблизости, были эвакуированы порядка 400 человек, в том числе 61 ребенок. "При первых вспышках пламени и грохоте сотрудники на руках вынесли всех детей", — рассказал представитель детсада, добавив, что пожар в гостинице произошел во время тихого часа у детей. Никто не пострадал.

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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Очевидцы пожара в Ростове-на-Дону рассказали о детях, выпрыгивавших из окон
Как рассказал РИА Новости очевидец, несколько детей прыгали со второго этажа горевшей гостиницы на руки стоявших на земле молодых людей. Однако в региональном МЧС заявили, что дети не выпрыгивали из окон во время пожара, все постояльцы были выведены по путям эвакуации. К настоящему времени эвакуированные жители близлежащих домов уже вернулись домой, а постояльцев гостиницы выразили готовность принять другие отели города.

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© МЧС России
Десятиэтажная гостиница загорелась в Ростове-на-Дону. Съемка МЧС

Расследование

Во время тушения огня пожарные обнаружили тела двоих погибших. По предварительным данным областного МЧС, оба мужчины – сотрудники гостиницы.

Следствие уже организовало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На месте работают следователи, криминалисты и другие правоохранители.

Пожарные тушат горящее десятиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Роман Неведров
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Оба погибших при пожаре в Ростове-на-Дону работали в гостинице
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник, предварительной причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Официальных комментариев пока по этому поводу нет.

Не впервой

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.

Пожар в гостинице в центре Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкПожар произошел в четверг днем в гостинице Torn House, которая находится в переулке Семашко Ленинского района Ростова-на-Дону.Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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Пожар произошел в четверг днем в гостинице Torn House, которая находится в переулке Семашко Ленинского района Ростова-на-Дону.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкВозгоранию был присвоен третий ранг сложности. Квартал был оцеплен с двух сторон на территории примерно 500 метров.Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Квартал был оцеплен с двух сторон на территории примерно 500 метров.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкУже известно о двух погибших во время пожара.Мужчины отгоняют машину от горящего десятиэтажного здания в центре Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Роман Неведров
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Уже известно о двух погибших во время пожара.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкПожар фактически разделил гостиницу на две части. Одна из них горит, вторая пока цела.Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Пожар фактически разделил гостиницу на две части. Одна из них горит, вторая пока цела.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкЧасти крыши здания, которое тушат пожарники, падают вниз. Рядом с отелем стоят семь сгоревших автомобилей, от которых остались только корпуса, нет ни стекол, ни шин.Пожарные тушат горящее десятиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Части крыши здания, которое тушат пожарники, падают вниз. Рядом с отелем стоят семь сгоревших автомобилей, от которых остались только корпуса, нет ни стекол, ни шин.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкИз горящей гостиницы, а также из соседних домов и детсада эвакуировали более 400 человекПожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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Из горящей гостиницы, а также из соседних домов и детсада эвакуировали более 400 человек
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкСледственные органы СК России по Ростовской области начали доследственную проверку по факту пожара.Пожарные тушат горящее десятиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Роман Неведров
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Следственные органы СК России по Ростовской области начали доследственную проверку по факту пожара.
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